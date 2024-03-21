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Калмыков Василий Михайлович

Место рождения

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Калмыков Михаил Васильевич

Мать: не указана

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Фекла Виссарионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
С 1880 по 1935
Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Калмыков Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Виссарионовна

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье
Смерть
1935
Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

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