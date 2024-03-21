Калмыков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Калмыков Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
С 1880 по 1935
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калмыков Анисим Васильевич
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Виссарионовна
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье
Смерть
1935