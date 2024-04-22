Калмыков Анисим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти30.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье
Место жительства
С 1900 по 1962
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
22.11.1919
Сын: Калмыков Василий Анисимович
Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Кирилловна
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии РСФСР в крестьянской семье
Смерть
30.01.1962