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Калмыков Анисим Васильевич

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Место рождения

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1900

Дата смерти

30.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Калмыков Василий Михайлович

Мать: Калмыкова Фекла Виссарионовна

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье
Место жительства
С 1900 по 1962
Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Калмыкова Татьяна Кирилловна

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.11.1919

Сын: Калмыков Василий Анисимович

Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Кирилловна

Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Родился в д.Старая Потьма Спасского уезда Тамбовской губернии РСФСР в крестьянской семье
Смерть
30.01.1962
Старая Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
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