Попенкова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Попёнков Василий Семенович
Отец ребёнка: Попенков Семён Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Кульнева Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Попенков Семён Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попёнков Николай Семенович
Отец ребёнка: Попенков Семён Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попёнкова дочь
Отец ребёнка: Попенков Семён Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно