Попенков Семён Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопенков Семён Федорович

Попенков Семён Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попенков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Попёнков Василий Семенович

Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна

Мальчиха, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: Кульнева Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна

Мальчиха, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попёнков Николай Семенович

Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна

Мальчиха, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попёнкова дочь

Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна

Мальчиха, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попенкова Татьяна Федоровна

Мальчиха, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close