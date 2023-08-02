Попенков Семён Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попенков Фёдор
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Попёнков Василий Семенович
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Кульнева Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попёнков Николай Семенович
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попёнкова дочь
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно