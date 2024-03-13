Домника Григорьева
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: Григорий Максимов
Мать: Ефимия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1796 ст.
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.
Сын: Фаддей Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
23.08.1803 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Яков Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Фока Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Семен Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Смерть
Неизвестно