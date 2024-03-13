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Домника Григорьева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Григорий Максимов

Мать: Ефимия Никитина

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильев

Рождение ребёнка
01.01.1796 ст.

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.

Сын: Фаддей Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.08.1803 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Яков Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Фока Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Семен Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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