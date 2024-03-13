Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения01.01.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1796 ст.
Отец: Семен Васильев
Мать: Домника Григорьева
Военная служба
С 1815 ст.
Отдан в рекруты, в 1815 году
Рождение ребёнка
02.10.1815 ст.
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.
Сын: Константин Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно