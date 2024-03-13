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Василий Семенов

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.01.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1796 ст.

Отец: Семен Васильев

Мать: Домника Григорьева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1815 ст.
Отдан в рекруты, в 1815 году
Рождение ребёнка
02.10.1815 ст.

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.

Сын: Константин Васильев

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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