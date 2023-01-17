Буриков Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Буриков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно