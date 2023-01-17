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Буриков Григорий Игнатьевич

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Место рождения

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Буриков Игнатий Иванович

Мать: Бурикова Дарья Михайловна

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лукерья Григорьевна

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Буриков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Буриков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Буриков Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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