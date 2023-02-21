Бурикова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Буриков Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Буриков Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Буриков Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно