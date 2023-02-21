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Бурикова Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Буриков Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Буриков Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Буриков Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Буриков Игнатий Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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