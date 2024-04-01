Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Никифор Отст. Солдат Д. Кривоозерной

Мать: Плотникова Екатерина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Плотников Алексей Данилов

Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова

Бракосочетание
18.01.1775

Жена: Анна (Ирина?) Михайлова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова

Рождение ребёнка
22.05.1781

Сын: Плотников Алексей Данилов

Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова

Смерть
Неизвестно
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