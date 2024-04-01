Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Плотников Алексей Данилов
Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова
Бракосочетание
18.01.1775
Жена: Анна (Ирина?) Михайлова
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова
Рождение ребёнка
22.05.1781
Сын: Плотников Алексей Данилов
Мать ребёнка: Анна (Ирина?) Михайлова
Смерть
Неизвестно