(Горбунова) Анна (Ирина?) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбунова) Анна (Ирина?) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Горбунов Михаил Отст. Драгун Д. Кривоозерной Никитин

Мать: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Плотников Алексей Данилов

Отец ребёнка: Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров

Бракосочетание
18.01.1775

Муж: Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров

Рождение ребёнка
22.05.1781

Сын: Плотников Алексей Данилов

Отец ребёнка: Плотников Данил Малол. Д.Кривоозерной Никифоров

Смерть
Неизвестно
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