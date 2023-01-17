Галина (Зарубина) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.01.1914
Дата смерти22.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1914
Отец: Зарубин Михаил
Мать: Зарубина Марфа
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Галин Леонид
Отец ребёнка: Галин Семён
Ципикан, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Галин Семён
Карафтит, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.04.1947
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Галин Семён
Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Рязанова Валентина
Отец ребёнка: Галин Семён
Россия
Рождение ребёнка
16.11.1953
Сын: Галин Николай
Отец ребёнка: Галин Семён
Смерть
22.07.1981