Галина (Зарубина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалина (Зарубина) Татьяна

Галина (Зарубина) Татьяна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.01.1914

Дата смерти

22.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1914

Отец: Зарубин Михаил

Мать: Зарубина Марфа

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Галин Леонид

Отец ребёнка: Галин Семён

Ципикан, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Галин Семён

Карафтит, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.04.1947

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Галин Семён

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Рязанова Валентина

Отец ребёнка: Галин Семён

Россия
Рождение ребёнка
16.11.1953

Сын: Галин Николай

Отец ребёнка: Галин Семён

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
22.07.1981
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close