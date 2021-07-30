Галин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалин Леонид

Галин Леонид

avatar

Место рождения

Ципикан, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

30.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Галин Семён

Мать: Галина Татьяна

Ципикан, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.04.1965

Сын: Галин Александр

Мать ребёнка: Галина Галина

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Галин Михаил

Мать ребёнка: Галина Галина

Рождение ребёнка
13.05.1973

Сын: Галин Алексей

Мать ребёнка: Галина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Галина

Смерть
30.07.2021
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close