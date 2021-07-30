Галин Леонид
Место рождения
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти30.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Галин Семён
Мать: Галина Татьяна
Рождение ребёнка
03.04.1965
Сын: Галин Александр
Мать ребёнка: Галина Галина
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Галин Михаил
Мать ребёнка: Галина Галина
Рождение ребёнка
13.05.1973
Сын: Галин Алексей
Мать ребёнка: Галина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Галина
Смерть
30.07.2021
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия