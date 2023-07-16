Савельев Александр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Александр Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
31.10.1816

Дочь: (Савельева) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Савельева Евдокия Ефимовна

Боково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Место жительства
1916
Боково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно

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