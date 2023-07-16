Савельев Александр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1816
Дочь: (Савельева) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Савельева Евдокия Ефимовна
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Место жительства
1916
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно