Савельева Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 77 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Александр Герасимович

Рождение ребёнка
31.10.1816

Дочь: (Савельева) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Герасимович

Боково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Место жительства
1916
Боково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно

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