Савельева Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1816
Дочь: (Савельева) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Герасимович
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Место жительства
1916
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно