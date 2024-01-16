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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Колосов Перфирий Ефимович

Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Колосов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1710

Сын: Колосов Гаврила Ефимов

Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1711

Сын: Колосов Мирон Ефимович

Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же

д. Подсмуринская
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