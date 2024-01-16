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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1699
Сын: Колосов Перфирий Ефимович
Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Колосов Ефим Борисов Же
д. Подсмуринская