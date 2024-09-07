Пешкова Матрена Алимпиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Матрена Алимпиева

Пешкова Матрена Алимпиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Аксен Филимонович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пешков Григорий Аксенович

Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пешков Калина Аксенович

Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1452 поз. 7
Рождение ребёнка
19.04.1835

Сын: Пешков Егор Аксенович

Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7 АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных к... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1842

Сын: Пешков Василий Аксенович

Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1452 поз. 7
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.