Пешкова Матрена Алимпиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пешков Григорий Аксенович
Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1452 поз. 7
Рождение ребёнка
19.04.1835
Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7 АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных к... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1842
Отец ребёнка: Пешков Аксен Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1452 поз. 7
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
Неизвестно