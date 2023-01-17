Креков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1900 ст.
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1900 ст.
Отец: Креков Иван Анастасьев
Мать: Надежда Павлова
Крещение
24.09.1900 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Никита Анастасьев Хреков и деревни Тогаевой Гардалинского прихода крестьянская девица Васса Павлова
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
"можно считать пропавшим без вести в октябре 1941"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.10.1941