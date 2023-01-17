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Креков Сергей Иванович

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

22.09.1900 ст.

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1900 ст.

Отец: Креков Иван Анастасьев

Мать: Надежда Павлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
24.09.1900 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Никита Анастасьев Хреков и деревни Тогаевой Гардалинского прихода крестьянская девица Васса Павлова
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
"можно считать пропавшим без вести в октябре 1941"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекова Афросиния Степановна

Смерть
Около ?.10.1941
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