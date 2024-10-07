Иванова Ирина Петровна 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Ирина Петровна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1828 ст.

Муж: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1830 ст.

Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов--Беляев (Матвеев) Артемий Иванович (Иоаннович)

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1832 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1835 ст.

Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1840 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1842 ст.

Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Иванович

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1845 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1848 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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