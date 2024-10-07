Иванова Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов--Беляев (Матвеев) Артемий Иванович (Иоаннович)
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Иванович
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Иван Матвеевич