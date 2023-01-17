Кошелева Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1968

Отец: не указан

Мать: Мищук Валентина Александровна

Рождение ребёнка
17.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Александр Валерьевич

Лермонтовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.10.1998

Дочь: Кошелева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кошелев Александр Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Александр Валерьевич

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