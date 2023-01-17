Кошелева Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1968
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Александр Валерьевич
Лермонтовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.10.1998
Дочь: Кошелева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кошелев Александр Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно