Кошелев Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелева Ольга Анатольевна

Лермонтовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.10.1998

Дочь: Кошелева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кошелева Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ольга Анатольевна

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