Кошелев Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелева Ольга Анатольевна
Лермонтовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.10.1998
Дочь: Кошелева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кошелева Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно