Марфа Михайлова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Михаил Афанасьев
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
02.11.1855
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов
Рождение ребёнка
04.02.1871
Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов
Смерть
Неизвестно