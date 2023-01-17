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Марфа Михайлова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Михаил Афанасьев

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
02.11.1855

Муж: Харламов Андрей Акимов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Харламов Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Харламов Иван Андреев

Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1871

Сын: Харламов Федор Андреев

Отец ребёнка: Харламов Андрей Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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