(Харитонова) Дарья Алексеева
женский, родилась 02.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьТеплякова (Дерябина) Ольга Ефимова1825 ст. г.р.
ОтецХаритонов-Тепляков Алексей Семёнов1822 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.05.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. фамилия Харитонов