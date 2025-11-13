(Харитонова) Дарья Алексеева 02.05.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Харитонова) Дарья Алексеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 02.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Теплякова (Дерябина) Ольга Ефимова1825 ст. г.р.
Отец
Харитонов-Тепляков Алексей Семёнов1822 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1850 ст.

Отец: Харитонов-Тепляков Алексей Семёнов

Мать: Теплякова (Дерябина) Ольга Ефимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. фамилия Харитонов

Крещение
07.05.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники ьонаго же сц. кр. Иродион Яковлев Чебаков и кр. ж. Феодосия Алексеева (?)

Смерть
Неизвестно

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