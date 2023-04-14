Шиловский Владимир Сергеевич
мужской, родился 01.07.1843
умер 12.01.1897
Супруги
Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна16.09.1848 г.р.
Дети
Шиловский Сергей Владимирович04.11.1865 г.р.
Шиловская Прасковья Владимировна05.04.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1865
Рождение ребёнка
04.11.1865
Сын: Шиловский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1868
Дочь: Шиловская Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна
Смерть
12.01.1897