Шиловский Владимир Сергеевич 01.07.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловский Владимир Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.07.1843

умер 12.01.1897

Супруги
Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна16.09.1848 г.р.
Дети
Шиловский Сергей Владимирович04.11.1865 г.р.
Шиловская Прасковья Владимировна05.04.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1865

Жена: Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.11.1865

Сын: Шиловский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.04.1868

Дочь: Шиловская Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Шиловская (Оболенская) Евфимия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
12.01.1897

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