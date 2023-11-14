Кочубей Пётр Аркадьевич 17.06.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочубей Пётр Аркадьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.06.1825, Москва, город федерального значения Москва

умер 15.12.1892, Згуровка, Київська область

Отец
Кочубей Аркадий Васильевич09.02.1790 г.р.
Мать
Кочубей (Вяземская) София Николаевна1798 г.р.
Супруги
Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна21.12.1829 г.р.
Дети
Кочубей Аркадий ПетровичОколо 1850 г.р.
Кочубей Александр Петрович1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1825

Отец: Кочубей Аркадий Васильевич

Мать: Кочубей (Вяземская) София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кочубей Александр Петрович

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кочубей Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Бракосочетание
14.01.1851

Жена: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Кочубей Демьян Петрович

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кочубей Софья Петровна

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1861

Дочь: Кочубей Любовь Петровна

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
?.02.1868

Сын: Кочубей Василий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна

Згуровка, Київська область

Смерть
15.12.1892
Згуровка, Київська область

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