Кочубей Пётр Аркадьевич
мужской, родился 17.06.1825, Москва, город федерального значения Москва
умер 15.12.1892, Згуровка, Київська область
ОтецКочубей Аркадий Васильевич09.02.1790 г.р.
МатьКочубей (Вяземская) София Николаевна1798 г.р.
Супруги
Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна21.12.1829 г.р.
Дети
Кочубей Аркадий ПетровичОколо 1850 г.р.
Кочубей Александр Петрович1850 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1825
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна
Бракосочетание
14.01.1851
Рождение ребёнка
03.11.1855
Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кочубей Софья Петровна
Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
23.11.1861
Дочь: Кочубей Любовь Петровна
Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
?.02.1868
Мать ребёнка: Кочубей (Кушелева-Безбородко) Варвара Александровна
Згуровка, Київська область
Смерть
15.12.1892
Згуровка, Київська область