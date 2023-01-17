Кобрина (Лимаренко) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобрина (Лимаренко) Лидия Петровна

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Место рождения

Россия Санкт-Петербург

Дата рождения

04.03.1891 ст.

Дата смерти

05.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1891 ст.

Отец: Лимаренко Петр Григорьевич

Мать: Лимаренко Ирина Васильевна

Россия Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Кобрин Георгий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1920

Сын: Кобрин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерофеева Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.01.1940
Москва, город федерального значения Москва
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