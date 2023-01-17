Кобрина (Лимаренко) Лидия Петровна
Место рожденияРоссия Санкт-Петербург
Дата рождения04.03.1891 ст.
Дата смерти05.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1891 ст.
Россия Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
27.04.1920
Сын: Кобрин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.01.1940