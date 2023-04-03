Котова (Киселева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Киселева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1985

Дочь: Филатова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Викторович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Викторович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Викторович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Викторович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Николай Викторович

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
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