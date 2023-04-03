Котова (Киселева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1985
Дочь: Филатова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак