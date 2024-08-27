Милавина Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Милавина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Милавина Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Милавин Аким (Иоаким) Васильевич
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1874 ст.
Дочь: Милавина Афанасия Васильевна
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Милавин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Милавин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович
Смерть
После 1916