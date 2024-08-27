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Милавина Любовь Александровна

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Александр

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Милавина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Милавина Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Милавин Аким (Иоаким) Васильевич

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1874 ст.

Дочь: Милавина Афанасия Васильевна

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Милавин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Милавин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Милавин Василий Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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