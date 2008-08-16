Тупоногов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупоногов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тупоногова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.1933

Сын: Тупоногов Николай Александрович

Мать ребёнка: Тупоногова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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