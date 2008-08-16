Тупоногов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тупоногова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1933
Сын: Тупоногов Николай Александрович
Мать ребёнка: Тупоногова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно