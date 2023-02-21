Тупоногова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1904
Отец: Коршунов Алексей
Мать: Коршунова ?
Рождение ребёнка
?.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупоногов Александр
Рождение ребёнка
21.03.1933
Сын: Тупоногов Николай Александрович
Отец ребёнка: Тупоногов Александр
Смерть
Неизвестно