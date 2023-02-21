Тупоногова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупоногова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1904

Отец: Коршунов Алексей

Мать: Коршунова ?

Рождение ребёнка
?.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупоногов Александр

Рождение ребёнка
21.03.1933

Сын: Тупоногов Николай Александрович

Отец ребёнка: Тупоногов Александр

Смерть
Неизвестно
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