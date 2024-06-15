Шустов Родион
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пояркова (Шустова) Екатерина Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лопнева (Шустова) Анна Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно