Шустов Родион Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустов Родион

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пояркова (Шустова) Екатерина Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лопнева (Шустова) Анна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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