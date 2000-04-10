Кивенко Валентина Витальевнс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивенко Валентина Витальевнс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серов Виталий Михайлович

Мать: Серова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.2000

Дочь: Викульева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.2013

Сын: Кивенко Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.05.2015

Дочь: Кивенко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.10.2019

Сын: Кивенко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кивенко Алексей Сергеевич

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