Кивенко Валентина Витальевнс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серов Виталий Михайлович
Мать: Серова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.2000
Дочь: Викульева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.06.2013
Сын: Кивенко Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.2015
Дочь: Кивенко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.10.2019
Сын: Кивенко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кивенко Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно