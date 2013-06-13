Кивенко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.2013
Сын: Кивенко Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс
Рождение ребёнка
28.05.2015
Дочь: Кивенко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс
Рождение ребёнка
19.10.2019
Сын: Кивенко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс
Бракосочетание
Неизвестно