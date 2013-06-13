Кивенко Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивенко Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.2013

Сын: Кивенко Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс

Рождение ребёнка
28.05.2015

Дочь: Кивенко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс

Рождение ребёнка
19.10.2019

Сын: Кивенко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Кивенко Валентина Витальевнс

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кивенко Валентина Витальевнс

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