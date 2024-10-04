Лепик Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепик Виктор

Лепик Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепик (Шипко) Светлана Константиновнп

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепик (Шипко) Светлана Константиновнп

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепик (Шипко) Светлана Константиновнп

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