Лепик (Шипко) Светлана Константиновнп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепик (Шипко) Светлана Константиновнп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипко Константин

Мать: Шипко Марфа Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепик Виктор

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепик Виктор

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепик Виктор

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