Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1854

Дата смерти

06.06.1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1873

Муж: Тиелинен Моисей Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Тиелинен Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Тиелинен Адам Моисеевич

Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: (Тиелинен) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1888

Дочь: (Тиелинен) Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Лампинен (Тиелинен) Анна-Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.06.1920

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