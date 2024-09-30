Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1854
Дата смерти06.06.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1873
Рождение ребёнка
13.01.1874
Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1881
Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: (Тиелинен) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1888
Дочь: (Тиелинен) Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Лампинен (Тиелинен) Анна-Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Тиелинен Моисей Петрович
Смерть
06.06.1920