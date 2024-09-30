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Тиелинен Моисей Петрович

Место рождения

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.12.1847

Дата смерти

04.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
09.04.1873

Жена: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Тиелинен Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Тиелинен Адам Моисеевич

Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: (Тиелинен) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1888

Дочь: (Тиелинен) Екатерина Моисеевна

Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Лампинен (Тиелинен) Анна-Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
04.04.1912

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