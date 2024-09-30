Тиелинен Моисей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1847
Дата смерти04.04.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1873
Рождение ребёнка
13.01.1874
Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
08.02.1881
Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: (Тиелинен) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1888
Дочь: (Тиелинен) Екатерина Моисеевна
Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Лампинен (Тиелинен) Анна-Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Тиелинен (Кемпи) Ева Андреевна
Смерть
04.04.1912