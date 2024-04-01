Журавлева (Зырянова) Ирина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Зырянова) Ирина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Зырянов Карп Отст. Др. Кр. Пп

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1771

Муж: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1773

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Рождение ребёнка
07.11.1775

Дочь: Кочетова Степанида Васильева

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Журавлев Василий Васильев

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Рождение ребёнка
18.11.1780

Сын: Журавлев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Журавлев Петр Васильев

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Рождение ребёнка
09.02.1785

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Рождение ребёнка
05.11.1786

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Смерть
1793
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