Журавлева (Зырянова) Ирина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1793
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Зырянов Карп Отст. Др. Кр. Пп
Бракосочетание
16.01.1771
Рождение ребёнка
18.03.1773
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
07.11.1775
Дочь: Кочетова Степанида Васильева
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Журавлев Василий Васильев
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
18.11.1780
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
09.02.1785
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Рождение ребёнка
05.11.1786
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Смерть
1793