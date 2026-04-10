Рычков Иван Денисович Вычислено 1742 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рычков Иван Денисович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1742 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Рычкова (Гилеева) Устинья ДаниловнаВычислено 1752 ст. г.р.
Дети
(Рычкова) Наталья (Анастасия) Ивановна18.10.1775 ст. г.р.
Рычков Федор ИвановичВычислено 1778 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1774 ст.

Жена: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Второй брак для Устиньи - первый муж Хабаров Иван Семенов.

Рождение ребёнка
18.10.1775 ст.

Дочь: (Рычкова) Наталья (Анастасия) Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна

Троицк, Троицкий, Челябинская область

У салдата Ивана Рычкова дочь Анастасия. Восприемники: Салдата Михаила Михайлова жена Ксения.

Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Рычков Федор Иванович

Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
26.12.1781 ст.

Дочь: (Рычкова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна

Троицк, Троицкий, Челябинская область

У салдата Ивана Рычкова дочь Анисия. Восприемники: Салдата Михаила Михайлова жена Ксения.

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Рычков Александр Иванович

Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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