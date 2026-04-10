Рычков Иван Денисович
мужской, родился Вычислено 1742 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Рычкова (Гилеева) Устинья ДаниловнаВычислено 1752 ст. г.р.
Дети
(Рычкова) Наталья (Анастасия) Ивановна18.10.1775 ст. г.р.
Рычков Федор ИвановичВычислено 1778 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1774 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1775 ст.
Дочь: (Рычкова) Наталья (Анастасия) Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
26.12.1781 ст.
Дочь: (Рычкова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Рычков Александр Иванович
Мать ребёнка: Рычкова (Гилеева) Устинья Даниловна
Смерть
Неизвестно