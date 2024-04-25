Мальц Юрий Карлович
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, г. Новосибирск
Дата рождения29.10.1946
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Мальц) Раиса Викторовна