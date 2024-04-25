Мальц Юрий Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальц Юрий Карлович

Мальц Юрий Карлович

avatar

Место рождения

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск

Дата рождения

29.10.1946

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Мальц) Раиса Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.