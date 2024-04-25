Егорова (Мальц) Раиса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Мальц) Раиса Викторовна

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск

Дата рождения

03.12.1948

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальц Юрий Карлович

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