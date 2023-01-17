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Прокофий Архипович

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Место рождения

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.02.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Жена: Анна Никитична

Мельницы, Середкинская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Сын: Костылев Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Никитична

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Сын: Прокофьев Ефим Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Никитична

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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