Прокофий Архипович
Место рождения
Дата рождения20.02.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Жена: Анна Никитична
Мельницы, Середкинская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Сын: Костылев Андрей Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.
Сын: Прокофьев Ефим Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Никитична
Смерть
Неизвестно