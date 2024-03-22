Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: Никита Яковлевич
Мать: Дарья Степановна
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Муж: Прокофий Архипович
Мельницы, Середкинская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Сын: Костылев Андрей Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Архипович
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.
Сын: Прокофьев Ефим Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Архипович