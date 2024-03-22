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Анна Никитична

Место рождения

Конечек, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: Никита Яковлевич

Мать: Дарья Степановна

Конечек, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Муж: Прокофий Архипович

Мельницы, Середкинская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Сын: Костылев Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Архипович

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Сын: Прокофьев Ефим Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Архипович

Новое Мозгирино, Псковский муниципальный район, Псковская область
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