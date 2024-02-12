Мария (Матарыкина) Сергеевна Бабина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Матарыкина) Сергеевна Бабина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Дочь: Дуракова Софья Семеновна

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Дочь: Бабина Стефанида Семеновна

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Бабин Иван Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Бабина Ефимья Семеновна

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Бабин Макар Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Шляхова Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Рождение ребёнка
07.06.1835 ст.

Сын: Бабин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Семен Исаевич

Смерть
Неизвестно
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