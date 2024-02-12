Мария (Матарыкина) Сергеевна Бабина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Дочь: Дуракова Софья Семеновна
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Дочь: Бабина Стефанида Семеновна
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Бабин Иван Семенович
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Бабина Ефимья Семеновна
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Шляхова Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Рождение ребёнка
07.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Бабин Семен Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Семен Исаевич
Смерть
Неизвестно