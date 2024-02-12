Бабин Макар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Бабин Семен Исаевич
Мать: Мария Сергеевна Бабина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бабина Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бабин Иван Макарович
Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно