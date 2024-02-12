Бабин Макар Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Макар Семенович

Бабин Макар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Бабин Семен Исаевич

Мать: Мария Сергеевна Бабина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бабин Савелий Макарович

Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бабина Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бабин Никифор Макарович

Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бабин Иван Макарович

Мать ребёнка: Бабина Агриппина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Агриппина Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close