Кадильникова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1923
Отец: Чеглов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадильников Николай Павлович
Отец ребёнка: Кадильников Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1951
Сын: Кадильников Владимир Павлович
Отец ребёнка: Кадильников Павел Петрович
Смерть
Неизвестно