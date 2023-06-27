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Кадильникова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1923

Отец: Чеглов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадильников Николай Павлович

Отец ребёнка: Кадильников Павел Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1951

Сын: Кадильников Владимир Павлович

Отец ребёнка: Кадильников Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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