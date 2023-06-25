Кадильников Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадильников Пётр Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадильников Николай Павлович
Мать ребёнка: Кадильникова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1951
Сын: Кадильников Владимир Павлович
Мать ребёнка: Кадильникова Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно