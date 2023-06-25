Кадильников Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадильников Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадильников Пётр Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадильников Николай Павлович

Мать ребёнка: Кадильникова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1951

Сын: Кадильников Владимир Павлович

Мать ребёнка: Кадильникова Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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