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Добрынин Иван Степанович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

24.01.1790 ст.

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1790 ст.

Отец: Добрынин Степан Кондратьевич

Мать: Добрынина Анна Фокинична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1812

Жена: Добрынина Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Добрынина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Добрынина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Добрынин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Добрынин Илья Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Добрынина Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Добрынина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1831
Тула, город Тула, Тульская область
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