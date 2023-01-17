Добрынин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения24.01.1790 ст.
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1790 ст.
Бракосочетание
До 1812
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Добрынина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Добрынина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Добрынина Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Добрынина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Алексеевна
Смерть
1831