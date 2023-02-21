Добрынина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Добрынина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Бракосочетание
До 1812
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Добрынина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Добрынина Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Добрынина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович
Смерть
До 1834