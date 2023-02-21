Добрынина Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Добрынина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1812

Муж: Добрынин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Добрынина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Добрынин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Добрынин Илья Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Добрынина Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Добрынина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1834
Тула, город Тула, Тульская область