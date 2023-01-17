Коронацкий Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коронацкий Николай Иванович
Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна
Сын титулярного советника Ивана Ивановича Коронацкого.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коронацкий Павел Иванович
Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Коронацкая София Ивановна
Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Коронацкая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна
Смерть
1854