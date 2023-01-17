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Коронацкий Иван Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1827

Жена: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Коронацкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын титулярного советника Ивана Ивановича Коронацкого.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Коронацкий Павел Иванович

Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коронацкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Коронацкая София Ивановна

Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Коронацкая Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коронацкая Надежда Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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