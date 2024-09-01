Стефанович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Стефанович Иван Иосифович
Мать: не указана
Сын: Стефанович Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна
Сын: Стефанович Василий Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна
Дочь: Стефанович Мария Михайловна
Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна
Сын: Стефанович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна
Дочь: Стефанович Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна
Дочь: Стефанович Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна
Сын: Стефанович Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна
Дочь: Стефанович Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна
Сын: Стефанович Иван Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна
Дочь: Стефанович Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна
Сын: Стефанович Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна