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Стефанович Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефанович Иван Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанович Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Стефанович Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.

Сын: Стефанович Василий Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Мена, Чернігівська область
Восприемник
21.11.1898 ст.
Мена, Чернігівська область
Прокопий Николаевич Стефанович
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Дочь: Стефанович Мария Михайловна

Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Стефанович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.

Дочь: Стефанович Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Стефанович (Емец) Анна Ивановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1905 ст.

Дочь: Стефанович Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1907 ст.

Сын: Стефанович Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1910 ст.

Дочь: Стефанович Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1912 ст.

Сын: Стефанович Иван Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.

Дочь: Стефанович Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.

Сын: Стефанович Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Стефанович Параскева Фёдоровна

Мена, Чернігівська область
Смерть
После 1915

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